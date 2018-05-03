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Laptop hırsızı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 13:33 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de bir kişi otomobilden laptop çaldı.

Laptop hırsızı kamerada

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de bir kişi otomobilden laptop çaldı. O anları güvenlik kameraları kaydetti.
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı Şişli'de yaşandı. Bir süre otomobilin yanında bekleyen hırsız caddeden kimsenin geçmediği sırada harekete geçti. Otomobilin camını kıran hırsız iki laptopla kayıplara karıştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayı C.K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. C.K. polis operasyonuyla yakalandı, çıkarıldığı mahkemece de tutukladı.

(FOTOĞRAF)

Laptop hırsızı kameradaLaptop hırsızı kamerada

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