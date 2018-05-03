HABER

Laptop hırsızı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 13:34 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Şişli'de bir kişi otomobilden laptop çaldı.

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Şişli'de bir kişi otomobilden laptop çaldı. O anları güvenlik kameraları kaydetti. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı Şişli'de yaşandı. Bir süre otomobilin yanında bekleyen hırsız caddeden kimsenin geçmediği sırada harekete geçti. Otomobilin camını kıran hırsız iki laptopla kayıplara karıştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayı C.K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. C.K. polis operasyonuyla yakalandı, çıkarıldığı mahkemece de tutukladı.

Rektöre engelli raporuyla ÖTV indirimli lüks araçRektöre engelli raporuyla ÖTV indirimli lüks araç
1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı
Siri iPhone kullanıcısın annesine küfür etti!Siri iPhone kullanıcısın annesine küfür etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

İmzalar atılıyor! CHP, SP, İYİ Parti, DP ittifak kuruyor

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

İzdivaç programlarının efsane ismi Caner Toygar AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.