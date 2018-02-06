HABER

Laptop hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 09:44 | Son Güncelleme

ADANA'da, kapısını kırarak, Mutlu İlkokulu'na giren hırsız, öğretmenler odasında bulunun 2 bin lira değerindeki laptopu çaldı.

Laptop hırsızlığı güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, kapısını kırarak, Mutlu İlkokulu'na giren hırsız, öğretmenler odasında bulunun 2 bin lira değerindeki laptopu çaldı.
Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan Mutlu İlkokulu'nda meydana geldi. Eyüphan Ilıdı (21), okulda kimsenin olmadığı sırada, kapıyı kırarak, içeri girdi. Öğretmenler odasına geçerek, 2 bin lira değerindeki laptopu çalan Ilıdı, güvenlik kameralarını görünce laptopu montunun içine saklayarak, kaçtı. Sabah okula gelen görevliler, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekibi, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlik tespiti yaptı. Yakalanan Eyüphan Ilıdı, mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Laptop hırsızlığı güvenlik kamerasında

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı

PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı

Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

Canlı yayında itiraflarıyla şaşırttı: 'Karım bana şiddet uyguluyor'

Canlı yayında itiraflarıyla şaşırttı: 'Karım bana şiddet uyguluyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı

12 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı

15 yaşındaki Nevroz'dan 4 aydır haber alınamıyor

15 yaşındaki Nevroz'dan 4 aydır haber alınamıyor

Van’da 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi

Van’da 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

Av tüfeğiyle vurduğu kadını hastaneye bırakıp kaçtı

Av tüfeğiyle vurduğu kadını hastaneye bırakıp kaçtı

Namaz kılan kadının çantasını çalan hırsız kameralara yakalandı

Namaz kılan kadının çantasını çalan hırsız kameralara yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.