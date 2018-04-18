Lastiği patlayan araç kazaya neden oldu

Bilecik’te seyir halindeki otomobilin tekerleğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki Şevket K. yönetimindeki 11 AAC 411 plakalı otomobil, Akasya Altı mevkine geldiği esnada lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada aracın ön ve arka kısmında maddi hasar meydana gelirken, sürücünün şans eseri burnu bile kanamadı.

Kaza sonrasında Bilecik-Bozüyük Karayolunda araçların geçişi kontrollü şekilde sağlanırken araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.