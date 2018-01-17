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Lastiği patlayan kamyon devrildi, şoför öldü

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 00:09 | Son Güncelleme 7 saat önce

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrilen kamyonun şoförü öldü.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, D-655 karayolu Şifalısu mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Raci Kırandı (30) yönetimindeki 67 EA 907 plakalı mıcır yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Şoför mahallinde sıkışan Raci Kırandı, yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Raci Kırandı'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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