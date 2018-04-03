Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki çevreyolunda hareket halindeyken arka lastiği patlayan kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonet içindeki 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, çevreyolunda meydana geldi. Pamukkale'den Sarayköy ilçesi yönüne giden Mustafa Çoban'ın kullandığı 20 R 8197 plakalı gübre yüklü kamyonet, seyir halindeyken arka sağ lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla kamyonet, Çoban'ın kontrolünden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kamyonette yolcu olarak bulunan Musa Gencer (57), kaza yerinde öldü. Sürücü Çoban ile Selim Özenbay ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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