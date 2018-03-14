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Lastiği patlayan otomobil ağaçlık alana devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 03:01 | Son Güncelleme

Ankara’da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan araç, ağaçlık alana daldı.

Lastiği patlayan otomobil ağaçlık alana devrildi: 2 yaralı

Ankara’da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan araç, ağaçlık alana daldı. Taklalar atarak 3 ağacı deviren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Anadolu Bulvarı üzerinden Kuzey Çevre Yolu istikametinde seyreden M.P. idaresindeki 06 PM 691 plakalı otomobil, ön lastiklerinden birinin patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Önce refüje çarpan araç, daha sonra kaldırıma çarparak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Taklalar atan otomobil, 3 ağacı birden devirerek yan devrildi. Kaza nedeniyle sürücü M.P. ile yolcu koltuğunda oturan K.Y. yaralanırken, yaralılardan biri araç içinde sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşlar, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınarak müdahale edilirken, sıkışan yaralının da kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu kurtarılan yaralı, sedyeyle ambulansa taşındı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı.
Hurda yığınına dönen otomobilde yakıt sızıntısı olduğunu fark eden itfaiye erleri, aracın akü kutup başını söküp, yakıt tankını kapattı. Araç, daha sonra çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza hakkına inceleme başlattı.

Lastiği patlayan otomobil ağaçlık alana devrildi: 2 yaralı

Lastiği patlayan otomobil ağaçlık alana devrildi: 2 yaralı

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