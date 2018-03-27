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Lastiği patlayan otomobil takla attı : 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 10:50 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-İnegazili Köy yolunda meydana geldi.

Lastiği patlayan otomobil takla attı : 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-İnegazili Köy yolunda meydana geldi. Sungurlu’dan İnegazili Köyü istikametine seyir halinde olan Birol Kargın yönetimindeki 06 VNH 45 plakalı otomobil, sol ön tekerleğinin patlaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına doğru takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Birol Kargın ile otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra Kargın (58), Muhammed Veli Kargın(7), Atakan Kargın (5) ve Miraç Karıksız (5) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Miraç Karıksız’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Lastiği patlayan otomobil takla attı : 5 yaralı

Lastiği patlayan otomobil takla attı : 5 yaralı

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