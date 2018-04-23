Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman’a gitmekte olan Erhan K. idaresindeki 44 NA 220 plakalı otomobil, Aşağıçöplü köyü yakınlarında otomobilin lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan Erhan K., Songül K., Elif Rana K., Erol K. ve bir kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Besni ve Gölbaşı devlet hastanelerine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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