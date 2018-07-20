Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı 

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, lastiklerinin patlamasıyla kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İlçe girişinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Adıyaman'a gittiği öğrenilen Arif Ataç Bülbül (40) yönetimindeki 34 HC 8084 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı ve takla atarak devrildi. Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Esra Aynur Bülbül (31), Aslı Bülbül (38), Muhammed Sertaç Akaray (13) ve Elif Reyhan Akaray (9) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI



