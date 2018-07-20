Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı 

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, lastiklerinin patlamasıyla kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İlçe girişinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Adıyaman'a gittiği öğrenilen Arif Ataç Bülbül (40) yönetimindeki 34 HC 8084 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı ve takla atarak devrildi. Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Esra Aynur Bülbül (31), Aslı Bülbül (38), Muhammed Sertaç Akaray (13) ve Elif Reyhan Akaray (9) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Tacizci bu kez sert kayaya çarptı!
Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama
Şule Çet'in sır ölümünde yeni gelişme! 20. kat görüntüleri bilirkişiye verildi
ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kritik kararı!
Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler
Metroda şaşkın çeviren görüntü! Bir anda soyunmaya başladı
CHP'de imza polemiği! Bülent Tezcan'ın açıklamalarına tepki
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 1 yorum