Lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp buğday tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, bu sabah Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Bozova yönüne ilerleyen Ziyaeddin Şeker (39) yönetimindeki 45 HC 0209 plakalı otomobil, sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, buğday tarlasına devrildi. Kazada sürücü Şeker ile otomobilde bulunan Mehmet Şükrü Şeker (15), Remziye Şeker (40), İbrahim Halil Şeker (9) ve Harun Şeker (3) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
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