HABER

Lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp buğday tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp buğday tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, bu sabah Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Bozova yönüne ilerleyen Ziyaeddin Şeker (39) yönetimindeki 45 HC 0209 plakalı otomobil, sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, buğday tarlasına devrildi. Kazada sürücü Şeker ile otomobilde bulunan Mehmet Şükrü Şeker (15), Remziye Şeker (40), İbrahim Halil Şeker (9) ve Harun Şeker (3) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Kayınpeder damadına aşık oldu!Kayınpeder damadına aşık oldu!
İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu!Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.