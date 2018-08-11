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Lastiği patlayan otomobile çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 01:15 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, lastiği patladığı için yol kenarında duran otomobile, başka bir otomobil çarptı.

Lastiği patlayan otomobile çarptı: 3 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, lastiği patladığı için yol kenarında duran otomobile, başka bir otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Mustafa Orhan Dumlupınar yönetimindeki 39 AAF 987 plakalı otomobilin sol ön lastiği patlayınca, sürücü Dumlupınar otomobilini yolun kenarına park etti. Bu sırada aynı yöne giden Mustafa Şimşek yönetimindeki 20 EM 736 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki otomobil, otoyol kenarındaki demir bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada sürücüler Mustafa Orhan Dumlupınar ile Mustafa Şimşek ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan İlknur Arslan yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Lastiği patlayan otomobile çarptı: 3 yaralıLastiği patlayan otomobile çarptı: 3 yaralıLastiği patlayan otomobile çarptı: 3 yaralıLastiği patlayan otomobile çarptı: 3 yaralı

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