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Lastik botla Yunanistan’a geçmeye çalışan 43 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 21:25 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Kos adasına geçmeye çalışan 43 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Bodrum’un Akyarlar açıklarında 43 kaçak göçmen tespit edildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Kos adasına geçmeye çalışan 43 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Bodrum’un Akyarlar açıklarında 43 kaçak göçmen tespit edildi. Can güvenliklerini hiçe sayarak 5 metrelik lastik bota binen 27’si erkek, 8’i kadın, 8’i çocuk Suriyeli kaçaklar, güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alındı. Kaçak göçmenlerin ve çocukların üzerinde can yeleği olmadığı, bazı kaçaklarda ise şişme simit olduğu görüldü. Sahil Güvenlik ekiplerince Bodrum Limanı’na getirilen göçmenler, gerekli ihtiyaçları giderildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemleri tamamlanan göçmenlerin adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.

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