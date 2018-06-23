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Lastik botta 41 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 kaçak göçmen yakalandı.

Lastik botta 41 kaçak göçmen yakalandı

Latif SANSÜR/MENDERES (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 kaçak göçmen yakalandı.
Dün saat 07.10'da, sahil güvenlik mobil radarı tarafından, Özdere Mahallesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup kaçağın bulunduğu tespit edildi. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik ekibi, lastik bottaki kaçakları durdurdu. Bottaki 14'ü Angola, 9'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Liberya, 4'ü Kongo, 3'ü Filistin, 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 1'i Irak, 1'i Mali, 1'i Moritanya ve 1'i Sierra Leone uyruklu, toplam 41 kaçak yakalandı.
22'si erkek, 16'sı kadın, 3'ü çocuk olan kaçaklar, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Lastik botta 41 kaçak göçmen yakalandı

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