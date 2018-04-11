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Lastik hırsızları vatandaşların korkulu rüyası oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 13:16 | Son Güncelleme

Mersin’de son bir haftada yaklaşık 15 aracın lastiği çalındı.

Mersin’de son bir haftada yaklaşık 15 aracın lastiği çalındı. Lastikleri çalan hırsızların, araçların altına parke taşı koyması ise ilginç görüntüler oluşturdu.
Mersin’de lastik hırsızları vatandaşların korkulu rüyası oldu. Araçlarının lastikleri kimi gündüz vakti kimi ise gece saatlerinde çalınan vatandaşlar, ne yapacaklarını şaşırdı. Mersin’in merkez ilçelerinde son bir hafta içerisinde yaklaşık 15 aracın lastiği park halindeyken çalındı. Evlerin önündeki araçların lastiklerini çalan hırsızlar ise pes dedirtti. Hırsızlık yapan şahıs veya şahısların araçların altlarına parke taşı koyması ise dikkatlerden kaçmadı. Araçlarını evlerinin önüne park ederek evine giden araç sahipleri, lastiklerinin çalındığını görünce şok oldular. Bir haftada yaklaşık 15 araç lastiğinin çalınması kentteki diğer sürücülerin de korkmasına neden olurken, lastikleri çalınan sürücüler araç sahiplerini uyardı.

"Araçlarınızı park ettiğiniz yerlere dikkat edin"
Lastikleri çalınan araç sürücüsü Mustafa Kesen, daha önce mahallerinde 2 aracın daha lastiğinin çalındığını söyledi. Gece aracını evinin karşısında bulunan boş araziye park ettiğini belirten Keser, "Sabah komşularım bana söyledi. Hemen aracımın yanına gittim ki baktım lastiklerim yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Halende ne yapacağımı bilemiyorum. Polisi aradım, geldiler inceleme yaptılar ve gittiler. Bunlar son günlerde çoğaldı. Hemen hemen her gün araçların lastiklerinin çalındığını görüyoruz. Özellikle bizim mahalleye bu ara çok dadandılar. Bu yüzden herkesi uyarmak istiyorum. Herkes park ettiği yerlere dikkat etsin. Bunlar özellikle kameraların olmadığı yerleri seçiyorlar. Eğer iyi yere park edilmezse, sizde benim gibi sabah kalktığınızda şok olabilirsiniz. Emniyetimiz şu anda çalışmalara başlamış durumda. İnşallah temennimiz başka araç sürücülerine zarar vermeden bu hırsızlar yakalanır" dedi.

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