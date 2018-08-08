LAÜ Lefke’nin öz değerlerine sahip çıkıyor

LEFKE, (DHA)-Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ’ın “Tüm Eserleri”ni kapsayan şiir kitapları Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) yayınları olarak basıldı.
Şair-yazar Tamer Öncül tarafından yayına hazırlanan ve Fikret Demirağ-Toplu Şiirler I-VII adı altında LAÜ yayını olarak basılan Demirağ’ın eserleri bir külliyat halinde gün ışığına çıkarıldı.
Lefke’nin ve Kıbrıs Türk toplumunun yetiştirdiği değerler listesinde yerini alan sanatçı, şair ve öğretmen merhum Fikret Demirağ’ın bütün şiirlerini bir arada yeniden yayınlamak projesine LAÜ, Lefke’nin öz değerlerine sahip çıkarak katkıda bulundu.
“Tüm Eserleri” genel başlığı altında, 7 cilt olarak basılan şiir kitapları, araştırmacılara, genç kuşaklar ile öğrencilere; Demirağ’ın Lefke ve Lefke toprağından aldığı her türlü değer ve birikimin izdüşümlerini okuma fırsatını sunuyor.
Lefke’nin ve Kıbrıs’ın kültürel kalkınmasına katkıda bulunan eserlerde, Kıbrıs Türk şiirinin en önemli isimleri arasında gösterilen merhum Fikret Demirağ kendine özgü lirik stiliyle, bölgenin kültürel tarihi ve Kıbrıs halkının toplumsal değerleri üzerine yoğunlaşmıştır.
(FOTOĞRAF)
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