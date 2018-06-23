Lefkoşa'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza akşam saatlerinde, Ercan-İskele anayolunda üzerinde meydana geldi. NF 302 plakalı çakıl yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, eşi ile yolda seyir halinde olan Kaleil Bowan'ın kullandığı FM 897 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

OTOMOBİL TAMAMEN EZİLDİ



Otomobilin tamamen ezildiği kazada, Kaleil Bowan ile Emine Bowan olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı olarak kurtulan kamyon şoförü Ramazan Tomuk (57) ise, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın olduğu o anlar, akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

