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Lefkoşa'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 23:46 | Son Güncelleme

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da çakıl yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Kaleil Bowan (55) ile Emine Bowan (56), hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralandı.

Lefkoşa'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza akşam saatlerinde, Ercan-İskele anayolunda üzerinde meydana geldi. NF 302 plakalı çakıl yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, eşi ile yolda seyir halinde olan Kaleil Bowan'ın kullandığı FM 897 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

OTOMOBİL TAMAMEN EZİLDİ

Otomobilin tamamen ezildiği kazada, Kaleil Bowan ile Emine Bowan olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı olarak kurtulan kamyon şoförü Ramazan Tomuk (57) ise, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın olduğu o anlar, akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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