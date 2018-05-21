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Levent Üzümcü Hamburg'daki tiyatro festivalinde ayakta alkışlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Hamburg'da devam etmekte olan Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali’nde Levent Üzümcü, Ege'nin iki yakasından insan manzaraları içeren ve dostluk ve kardeşlik mesajı veren "Anlatılan Senin Hikayendir"i sahneledi ve üstün performansı ile ayakta alkışlandı.  Hamburg’un ilk ve tek çok kültürlü sahnesi olan Mut Tiyatrosu kurucusu ve genel sanat yönetmeni Mahmut Canbay’ın girişimleriyle, Hamburg eyaleti Kültür Bakanlığı ve kültür sevdalılarının destekleriyle hazırlanan “Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali”nde “Anlatılan Senin Hikayendir” adlı oyunuyla sahne alan Levent Üzümcü performansıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Levent Üzümcü Hamburg'daki tiyatro festivalinde ayakta alkışlandı

Yakup Askerzadeh / Hamburg, 21 Mayıs (DHA) - Hamburg'da devam etmekte olan Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali’nde Levent Üzümcü, Ege'nin iki yakasından insan manzaraları içeren ve dostluk ve kardeşlik mesajı veren "Anlatılan Senin Hikayendir"i sahneledi ve üstün performansı ile ayakta alkışlandı.
Hamburg’un ilk ve tek çok kültürlü sahnesi olan Mut Tiyatrosu kurucusu ve genel sanat yönetmeni Mahmut Canbay’ın girişimleriyle, Hamburg eyaleti Kültür Bakanlığı ve kültür sevdalılarının destekleriyle hazırlanan “Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali”nde “Anlatılan Senin Hikayendir” adlı oyunuyla sahne alan Levent Üzümcü performansıyla izleyicilerin beğenisini topladı.
Delphi Showpalast salonunda düzenlenen iki perdelik oyunda Ege'nin iki yakasından insan hikayelerine yer verilen Cengiz Toraman'ın yazıp, yönettiği tek kişilik oyunda dostluk ve kardeşlik mesajları veriliyor.
"Bir insanı tanımak demek, onun hikayesini bilmek demektir" cümlesinden hareket ederek kah güldürürken, kah hüzünlendiren oyunda, Levent Üzümcü üç hikaye anlatıyor izleyicilere.
Üzümcü, etkileyici sahne performansıyla, hikayelerdeki "Memet Dayı", "Adriana", "Stafili İbrahim", "Fenerci Ahmet", "Denizci Barış" ve "Niko" gibi karakterlerin farklı ülke, iklim ve yaşam içinde olsalar da, birbirine hiç de yabancı olmayan ve insanlıklarıyla aralarında ön yargıları kaldıracak güçte olduklarını gözler önüne serdi.
Yaklaşık iki saatlik gösteri sonunda Üzümcü ayakta alkışlandı. Sanatçı izleyicilerini kırmayarak, kendileriyle fotoğraf çektirdi. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
- Mahmut Canbay'ın konuşması
- Oyundan enstantaneler
- Levent Üzümcü selam vermeye geldiğinde ayakta alkışlanırken

Levent Üzümcü Hamburg'daki tiyatro festivalinde ayakta alkışlandıLevent Üzümcü Hamburg'daki tiyatro festivalinde ayakta alkışlandıLevent Üzümcü Hamburg'daki tiyatro festivalinde ayakta alkışlandıLevent Üzümcü Hamburg'daki tiyatro festivalinde ayakta alkışlandı

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