Levent’te yaşanan silahlı saldırı kamerada

Beşiktaş Levent’te bir kafede yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Levent’te bugün bir kafede iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çantalı bir kişi kafenin önünde yere çökmüş vaziyette bekleyip daha sonra kafeye girip çıktığı görülüyor. Silahını hazırlayan saldırgan sonra kafenin kapısında içeri ateş ediyor. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve çalışanlar zanlıyı sakinleştirmeye çalışıyor.