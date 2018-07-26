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Levye ile saldıran oğlunu bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

KONYA'da Tahsin Kaya (56), ayrı yaşadığı eşiyle birleşmelerini istediği oğlu Ahmet Kaya'yı (25), çıkan tartışmada levye ile kendisine saldırınca, bacağından bıçakladı.

Levye ile saldıran oğlunu bıçakladı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Tahsin Kaya (56), ayrı yaşadığı eşiyle birleşmelerini istediği oğlu Ahmet Kaya'yı (25), çıkan tartışmada levye ile kendisine saldırınca, bacağından bıçakladı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Dikkat Sokak'taki bir oto tamircide meydana geldi. Daha önce otomobil tamirciliği yapan Ahmet Kaya, bir süre önce ayrı yaşamaya başladığı, babası Tahsin Kaya'nın yanında kalan eşini dün telefonla arayıp, kendisini aldattığını ileri sürerek hakaret etti. Bunu duyan Tahsin Kaya da oğlunu telefonla arayıp, konuşmak istediğini söyledi. Babasıyla tartışan Ahmet Kaya, arkadaşının tamirci dükkanında olduğunu söyledi. Tahsin Kaya, oğluyla konuşmak için dükkana gitti. Burada baba- oğul arasında tartışma çıktı. Ahmet Kaya, tartışma sırasında babasına levye ile saldırdı. Sol kolundan yaralanan Tahsin Kaya da masanın üzerindeki bıçağı alıp, oğlunun bacağına sapladı. Aşırı kan kaybeden Ahmet Kaya, çağrılan ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Tahsin Kaya.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Levye ile saldıran oğlunu bıçakladıLevye ile saldıran oğlunu bıçakladıLevye ile saldıran oğlunu bıçakladıLevye ile saldıran oğlunu bıçakladı

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