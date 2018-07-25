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Leyla cinayetinde tutuklanan kuzenin tahliye talebine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

AĞRI'da Leyla Aydemir'in (4) kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir'in tutukluluk kararına itiraz, reddedildi.

Leyla cinayetinde tutuklanan kuzenin tahliye talebine ret

Hümeyra PARDELİ/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da Leyla Aydemir'in (4) kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir'in tutukluluk kararına itiraz, reddedildi.
Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan ve tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın cansız bedeni, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü bulundu. Üzerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan minik Leyla Aydemir'in kıyafetleri de yine daha önce defalarca aranan, cansız bedeninin bulunduğu yerde, bir hafta sonra tarla biçmeye giden köylüler tarafından bulundu. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Leyla'nın açlıktan öldüğü belirlendi. Leyla Aydemir'in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Tutuklanan Mehmet Aydemir için Ağrı Barosu tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 150/3 madde uyarınca 'zorunlu müdafi' görevlendirildi. Mehmet Aydemir için atanan zorunlu avukatın görevi gereği tutukluluğa itiraz ettiğini belirten Baro Başkanı Ali Artuk, "CMK ilgili maddeleri uyarınca alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada müdafi görevlendirilir. Leyla Aydemir cinayetinde tutuklanan Mehmet Aydemir için de baromuz tarafından zorunlu müdafi atandı. Tutuklu bulunan şahsın baro tarafından görevlendirilen zorunlu müdafiinin mevcut tutukluluk kararına yapmış olduğu tahliyeye dönük itirazı, üst mahkeme olan Patnos Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi" diye konuştu.

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Leyla cinayetinde tutuklanan kuzenin tahliye talebine retLeyla cinayetinde tutuklanan kuzenin tahliye talebine retLeyla cinayetinde tutuklanan kuzenin tahliye talebine retLeyla cinayetinde tutuklanan kuzenin tahliye talebine ret

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