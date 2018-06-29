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Leyla için 15'inci günde ana foseptik boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 15'inci günde de sürdürülüyor.

Leyla için 15'inci günde ana foseptik boşaltıldı

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA) - AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 15'inci günde de sürdürülüyor. Ekipler, köydeki ana foseptiği vidanjörle boşaltıp, arama yaptı ancak Leyla bulunamadı.
Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için 15'inci günde arama çalışmalarına devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpeklerini de kullanıyor. Metruk binalar aranırken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi.
Ağrı Belediyesi'ne ait vidanjörle köydeki ana foseptik, sabah saatlerinde boşaltıldı. Kuyuyu tarayan ekipler, Leyla'yı burada bulamadı. Ekipler, daha sonra metruk yapılarda, tandırlarda ve ahırlarda 'Mavi' isimli kadavra arama köpeğiyle çalışmalarını sürdürdü.

FOTOĞRAFLI

Leyla için 15'inci günde ana foseptik boşaltıldıLeyla için 15'inci günde ana foseptik boşaltıldıLeyla için 15'inci günde ana foseptik boşaltıldıLeyla için 15'inci günde ana foseptik boşaltıldı

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