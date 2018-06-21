Leyla için Kayseri'deki kayıp çocuklar olayını çözen ekip Ağrı'da (2)

GİZLİ NUMARADAN TELEFON
Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları devam ederken, baba Nihat Aydemir'e gizli numaradan bir telefon geldi. Telefonla arayan kişinin bir kadın olduğunu belirten amca Yusuf Aydemir, "Ağabeyimin telefonunu aradılar. O sırada telefonu bendeydi. Özel numaradan bir kadın aradı. Ne kadar gerçek, ne kadar yalan bilmiyorum. Leyla'nın yanında olduğunu söyledi. 1 dakika 45 saniye görüştü benimle. Leyla kaybolduğundan beri özel numaradan arıyor, konuşmuyorlardı. Leyla'nın sağlık durumuyla ilgili bir şey söylemedi. Israrla bir yerlere bırakmalarını istedim. Davacı olmayacağımızı söyledim. Telefonu kapatmadan önce 'Başınız sağ olsun' dedi. Geçmiş olsun anlamında da söylemiş olabilir. Çünkü biz öldüğüne inanmıyoruz" diye konuştu.
Amca Aydemir, jandarmaya götürdüğü sırada telefonun kapandığını belirtirken, baba Nihat Aydemir, gizli numaradan aranarak meşgul edilmek istemediklerini söyledi.
Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı
Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum