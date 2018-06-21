Leyla için Kayseri'deki kayıp çocuklar olayını çözen ekip Ağrı'da (3)

İHBAR HATTI OLUŞTURULDU

Bayramın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Gelen ihbarları tek tek değerlendiren ve araştıran ekipler, 12 ildeki ihbarcılara çok kısa sürede ulaşmasına rağmen herhangi bir bulguya rastlamadı. İhbarların zaman kaybına yol açmasını önlemek amacıyla vatandaşların daha duyarlı olması istendi. Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla '0505 022 74 27' numaralı ihbar hattı oluşturuldu.

BEYAZ MİNİBÜS VE TELEFON ASILSIZ ÇIKTI

Ankara'dan teknik anlamda istihbarat sağlayacak uzmanların da bulunduğu ekip, Leyla Aydemir'i bulmak için il genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını inceledi. Köy ve çevresinde çocuklara camları kırık beyaz minibüsle şeker dağıtıldığı iddiası üzerine araca ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede bu iddianın da asılsız olduğunu belirledi.

Amca Yusuf Aydemir'in gizli numaradan arayan kadınla konuşmasının ardından özel ekip bu konuyu da inceledi. Aramanın, başka şehirden yapıldığı, telefonu açan kişinin olayla ilgisi bulunmayan küçük yaştaki çocuk olduğu tespit edildi.

LEYLA'YI 'MAVİ' VE 'MODÜL' ARAYACAK

Jandarma Genel Komutanlığınca köye gönderilen iki kadavra ve ceset arama köpeğinin arama çalışmalarının olumsuz sonuçlanması üzerine harekete geçen ekipler, 'Mavi' ve 'Modül' adında iki kadavra ve ceset arama köpeğini daha köye getirdi. Jandarma ve polis ekipleri, kırsal ve şehir merkezlerinde yürüttüğü araştırmalarda Leyla'nın, Mardin, Sivas ve Silivri'de görüldüğü iddialarının da asılsız olduğunu saptadı. İhbarların zaman kaybına yol açmasını önlemek amacıyla vatandaşların daha duyarlı olması istendi.

