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Leyla için Kayseri'deki kayıp çocuklar olayını çözen ekip Ağrı'da (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

GÜVENLİK GÜÇLERİ KÖYDEKİ EVLERE GİREMİYOR Leyla Aydemir'in kaybolduğu Ağrı'nın Bezirhane köyündeki evler Bakanlar Kurulu Kararı olmadığı için güvenlik güçleri tarafından aranamıyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KÖYDEKİ EVLERE GİREMİYOR
Leyla Aydemir'in kaybolduğu Ağrı'nın Bezirhane köyündeki evler Bakanlar Kurulu Kararı olmadığı için güvenlik güçleri tarafından aranamıyor. Bu yüzden köydeki evleri kendilerinin tek tek aradığını söyleyen Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Bir köydeki tüm evlerin güvenlik kuvvetleri tarafından aranabilmesi için Bakanlar Kurulu izni gerekiyormuş. Bu nedenle evlere köpeklerle birlikte bizler girip tek tek arama yaptık. Ama yok. Çalışmalar devam ediyor. Ümidimizi yitirmedik" dedi

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