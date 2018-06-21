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Leyla için Kayseri'deki kayıp çocuklar olayını çözen ekip Ağrı'da

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 12:04 | Son Güncelleme

AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren haber alınamayan Leyla Aydemir (4) için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 10 kişilik özel ekip, kente geldi.

Leyla için Kayseri'deki kayıp çocuklar olayını çözen ekip Ağrı'da

Turgay İPEK- Servet ARSLAN/ AĞRI, (DHA)- AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren haber alınamayan Leyla Aydemir (4) için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 10 kişilik özel ekip, kente geldi. Özel ekibin Kayseri’deki kayıp 3 çocuk vakasını çözen ekip olduğunu söyleyen, torununun bulunması için 300 bin lira ödül koyan Zeki Aydemir, "Binlerce kişinin yapamadağını belki bu özel ekip yapar. Torunumun bulunması için gece gündüz dua ediyoruz" dedi.
Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir’in bulunması için 7'nci günde çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Ailenin isteği üzerine Kayseri'deki kayıp 3 çocuk vakasını çözen özel ekip de uçakla Ağrı'ya geldi. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, bugün çalışmalara başlayacak olan özel ekipten umutlu olduklarını söyledi. Bezirhane köyünün 25-30 hane olmasına rağmen bir hane gibi olduğunu belirten Aydemir, "Köydeki evler aranmadı. Aranıp, aranmamasına güvenlik güçleri karar verir. Bir köyüz ama bizler bir aile gibiyiz. Ancak bu saatten sonra babama da güvenmem. Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan özel ekibin başlatacağı çalışmalardan ümitliyiz. Çünkü bu ekip, Kayseri'de, 2009 yılında Ramazan Bayramı'nda şeker toplamaya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 3 çocuğun olayını aydınlatmıştı" diye konuştu.

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Leyla için Kayseri'deki kayıp çocuklar olayını çözen ekip Ağrı'daLeyla için Kayseri'deki kayıp çocuklar olayını çözen ekip Ağrı'daLeyla için Kayseri'deki kayıp çocuklar olayını çözen ekip Ağrı'daLeyla için Kayseri'deki kayıp çocuklar olayını çözen ekip Ağrı'da

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