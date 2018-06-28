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Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 10:19 | Son Güncelleme

AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 14'üncü günde de sürdürülüyor.

Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor

Turgay İPEK-Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA) - AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 14'üncü günde de sürdürülüyor. Jandarma, köyde ve çevresinde yumuşak zemin arama çalışması yapıyor. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bezirhane köyüne gelerek, Leyla'nın ailesiyle görüşüp, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için arama çalışmalarına bugün sabahta devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve korucular katıldı. JAK timleri, köyde ve çevresinde, metruk binaların zemininde bugün de kazı çalışması yapacak. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi'yi de kullanıyor.
AK PARTİLİ ÇELEBİ'DEN AYDEMİR AİLESİNE ZİYARET
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bezirhane köyüne gelerek, Leyla Aydemir'in ailesini ziyaret etti. Baba Nihat Aydemir ile bir süre görüşen Çelebi, Leyla'nın bulunması için başlatılan arama çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Çelebi, "Leyla kızımızın üzüntüsünü tüm herkes gibi bizler de yaşadık. Kolluk kuvvetlerinden ve AFAD yetkililerinden günlük ve anlık olarak kızımızın arama faaliyetleri ile ilgili bilgileri Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm ilgili kurumlardan aldık. Ümitliyim, inşallah kızımız sağ salim bizlere kavuşacak. Bu konuda şahsımın yapabileceği ne varsa her zaman yanınızdayım. Devletimizin her kurumu küçük kızımız için seferber olmuş durumda. Ben bugün üzüntünüzü paylaşmak için buraya geldim. İnşallah kızımızı sağ salim bulduğumuz zamanda sevincinizi paylaşmak için geleceğim" diye konuştu.
AK Partili Çelebi, arama çalışmalarını sürdüren Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Komutanlığı ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden bilgi aldı.

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Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyorLeyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyorLeyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyorLeyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor

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