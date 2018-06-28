HABER

Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 10:49 | Son Güncelleme

AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 14'üncü günde de sürdürülüyor.

Turgay İPEK-Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA) - AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, 14'üncü günde de sürdürülüyor. Jandarma, köyde ve çevresinde yumuşak zemin arama çalışması yapıyor. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bezirhane köyüne gelerek, Leyla'nın ailesiyle görüşüp, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için arama çalışmalarına bugün sabahta devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve korucular katıldı. JAK timleri, köyde ve çevresinde, metruk binaların zemininde bugün de kazı çalışması yapacak. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi'yi de kullanıyor.

AK PARTİLİ ÇELEBİ'DEN AYDEMİR AİLESİNE ZİYARET

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bezirhane köyüne gelerek, Leyla Aydemir'in ailesini ziyaret etti. Baba Nihat Aydemir ile bir süre görüşen Çelebi, Leyla'nın bulunması için başlatılan arama çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Çelebi, "Leyla kızımızın üzüntüsünü tüm herkes gibi bizler de yaşadık. Kolluk kuvvetlerinden ve AFAD yetkililerinden günlük ve anlık olarak kızımızın arama faaliyetleri ile ilgili bilgileri Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm ilgili kurumlardan aldık. Ümitliyim, inşallah kızımız sağ salim bizlere kavuşacak. Bu konuda şahsımın yapabileceği ne varsa her zaman yanınızdayım. Devletimizin her kurumu küçük kızımız için seferber olmuş durumda. Ben bugün üzüntünüzü paylaşmak için buraya geldim. İnşallah kızımızı sağ salim bulduğumuz zamanda sevincinizi paylaşmak için geleceğim" diye konuştu.

AK Partili Çelebi, arama çalışmalarını sürdüren Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Komutanlığı ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden bilgi aldı.

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
Başsavcı: Seçim günü adliyede çıkan yangınla ilgili şu an bir gözaltı yokBaşsavcı: Seçim günü adliyede çıkan yangınla ilgili şu an bir gözaltı yok
Leyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyorLeyla için yumuşak zemin aramasına devam ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

İnsanlık öpüşmeyi nasıl keşfetti?

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.