Leyla'dan 18 gün sonra acı haber (2)- Yeniden

Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ- Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4), acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi. Acı haberle, aile, yakınları ve köylüler yasa büründü. Müjdeli haber bekleyen tüm Türkiye, yürek dağlayan gelişmeyle gözyaşı döktü.

Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekipler, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir, bulunamadı.

Tüm aramalara rağmen Leyla bulunamayınca köye Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleriyle, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi' de çalışmalarda kullanıldı. Köylülerin beyaz bir minübüs ile kaçırıldığı yönündeki ifadeleri üzerine ekipler, şehirdeki tüm kameralar incelemeye aldı.

Valilik tarafından Leyla'nın kaybolmasının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm Mobese kameralarının incelendi. Merkez ve ilçelerdeki tüm Mobese kayıtlarına bakılmıştır. Köyde kayıp olan çocuğun düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapılmıştır. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan Drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır" denildi.