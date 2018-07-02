Leyla'dan 18 gün sonra acı haber (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir ile ilgili Ağrı Valiliği, twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" denildi.

