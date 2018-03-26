Leylak buldu, METİ imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de devam eden temizlik çalışmaları kapsamında mayın arama köpeği Leylak’ın bulduğu El Yapımı Patlayıcı (EYP), Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini açıkladı.