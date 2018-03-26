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Leylak buldu, METİ imha etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 14:24 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de devam eden temizlik çalışmaları kapsamında mayın arama köpeği Leylak’ın bulduğu El Yapımı Patlayıcı (EYP), Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de devam eden temizlik çalışmaları kapsamında mayın arama köpeği Leylak’ın bulduğu El Yapımı Patlayıcı (EYP), Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildiğini açıkladı.

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