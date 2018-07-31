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Leyla'nın babası kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın birinci kaybolan, 18 gün sonra da dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, trafik kazasında yaralandı.

Leyla'nın babası kazada yaralandı

AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın birinci kaybolan, 18 gün sonra da dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, trafik kazasında yaralandı. Kızının aklından çıkmadığını, dalgın bir şekilde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığını söyleyen Aydemir, "Hatalı bendim" dedi.
Kaza, dün merkez Kağızman Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 AAT 519 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydemir'e çarptı. Yaralanan Aydemir, çağırılan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ezikler oluşan Nihat Aydemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Dalgın bir şekilde yolun karşısına geçerken otomobili fark etmediğini belirten Nihat Aydemir, "Hatalı bendim. Yol, çalışma nedeniyle tek şeride düşürülmüş. Kızım aklımdan çıkmıyor. Dalgın bir halde karşıya geçerken kendimi yerde buldum. Ağrılarım var ama durumum iyi" diye konuştu.
Aydemir, kızı Leyla ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini belirtti

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