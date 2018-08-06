Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi

AĞRI, (DHA)- AĞRI'da Leyla Aydemir'in (4) kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, güvenlik gerekçesiyle Elazığ'a nakledildi
Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan ve tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın cansız bedeni, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü bulundu. Üzerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan minik Leyla Aydemir'in kıyafetleri de yine daha önce defalarca aranan, cansız bedeninin bulunduğu yerde, bir hafta sonra tarla biçmeye giden köylüler tarafından bulundu. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Leyla'nın açlıktan öldüğü belirlendi. Leyla Aydemir'in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapalı olması nedeniyle Ağrı Kapalı Cezaevi'nde tutulan katil zanlısı Aydemir, güvenlik gerekçesiyle Elazığ'daki cezaevine sevk edildi. Leyla ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
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