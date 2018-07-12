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Leyla'nın kıyafetleri de bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

KIYAFETLERİ DE DAHA ÖNCE ARANAN YERDE BULUNDU Ağrı'da kaçırıldıktan 18 gün sonra 2 Temmuz günü tarlaya ot biçmeye giden bir köylü tarafından cansız bedeni bulunan Leyla'dan sonra kıyafetlerinin de onlarca kez arandığı yerde bulunması şaşkınlık yarattı.

KIYAFETLERİ DE DAHA ÖNCE ARANAN YERDE BULUNDU
Ağrı'da kaçırıldıktan 18 gün sonra 2 Temmuz günü tarlaya ot biçmeye giden bir köylü tarafından cansız bedeni bulunan Leyla'dan sonra kıyafetlerinin de onlarca kez arandığı yerde bulunması şaşkınlık yarattı.
Leyla'nın cenazesinin bulunduğu gün basın açıklaması yapan Vali Süleyman Elban, olay yerinin, daha önce AFAD ekipleri ve balık adamlar tarafından defalarca bakılan bölge olduğunu söylemişti. Leyla'nın cesedinin bulunduğu günde güvenlik güçleri tarafından çevre didik didik aranmış ancak kıyafetleri bulunamamıştı. Leyla'nın kıyafetlerinin cansız bedeninin bulunmasından 9 gün sonra bulunması şaşkınlık yarattı.
Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk ise dosyaya müdahil olmak için Cumhuruyet Başsavcılığına dilekçe ile başvurmuş ve Leyla'nın kıyafetleri ile ilgili olarak, "Minik Leyla Aydemir'in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır" demişti.

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