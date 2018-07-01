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Leyla'yı arama çalışmaları devam ediyor (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 16:41 | Son Güncelleme

AĞRI'da, 17 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, sabahın erken saatleriyle yeniden başladı. Ekipler, köy ve çevresini didik didik ararken, şüphe uyandıran bölgeler de kazılarak kontrol ediliyor.

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, 17 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, sabahın erken saatleriyle yeniden başladı. Ekipler, köy ve çevresini didik didik ararken, şüphe uyandıran bölgeler de kazılarak kontrol ediliyor.

Merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sabahın erken saatleriyle yeniden başladı. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi, korucular ve avcıların katıldığı aramalarda, kadavra arama köpekleri de kullanılıyor. Metruk binalar kontrol edilirken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam ediliyor.

Leyla'nın kaybolduğu ilk günden itibaren köye gelerek çalışmalara katkıda bulunan Van AFAD ekipleri bugünde çalışmalarını kaldığı yerden devam ettiriyor. Ekip amiri Faysal Işık, her yeri en ince ayrıntısına kadar aramaya devam ettiklerini bildirdi. Işık, "Köyde aranmayan yer kalmadı. Her yer en az 10 kez arandı. Köyde bulunan diğer arama ekipleri ile birilket koordineli çalışıyoruz. Arazi çok büyük ve yüksek otlar var. Askerler ve biz araziyi tarak şeklinde arayıp Leşyla'ya ulaşmaya çalışyoruz. Şüphe uyandıran yerler kazılıp baklırken, kadavra köpekleri ile kontrol ediliyor. Buradaki arama çalışmalarına katılanlar büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Tek isteğimiz Leyla'ya sağsalim ulaşmak" diye konuştu.

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