Leyla'yı, arama çalışmalarına seçim molası

Turgay İPEK/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmaları, 9'uncu gününde de sabahın erken saatlerinde başladı. Arama çalışmaları kapsamında köydeki bazı evler savcılık talimatıyla aranırken, özel eğitimli kadavra köpeklerinin herhangi bir ize rastlamamasının Leyla'nın yaşadığı ihtimalini güçlendirdiği belirtildi. Yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi nedeniyle ara verileceği belirtilen Leyla'yı arama çalışmalarına Pazartesi günü yeniden başlanacağı ifade edildi.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 hane, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. 15 Haziran'dan beri jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve Gönüllüler tarafından oluşturan ekipler arama çalışması başlattı.

KENTTEKİ MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ, 500 BİN FOTOĞRAFI DAĞITLI

​Leyla Aydemir'in kaybolması olayıyla ilgili kriz maması oluşturulurken, 5 bin fotoğrafı da çoğaltılarak il genelinde dağıtıldı. Çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki tüm Mobese kayıtları incelendi. Leyla Aydemir'in düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapıldı. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapıldı. Eğitimli köpekler ve havadan drone ile köy ve civarında arazi tarandı. Ancak tüm çabalara karşın Leyla Aydemir'in izine rastlanmadı.

'KADAVRA KÖPEKLERİNİN BULMAMASI SEVİNDİRİCİ'

Leyla Aydemir'i arama çalışmaları için köye Nevşehir ve Ankara'dan jandarmaya ait iki kadavra arama köpeği getirildi. Bugüne kadar birçok görevde yer alan kadavra arama köpekleri, 'Modül' ve 'Mavi' köyün içini, çevresini ve araziye koklayarak Leyla'yı arıyor. Her iki köpeğin günlerdir yaptığı aramalarda hiçbir şey bulamaması Aydemir'in ailesini sevindiriyor.

'9 GÜN, 9 YIL GİBİ GELDİ'

Binlerce kişi, köpek ve drone ile yapılan aramalara rağmen Leyla'nın bulunamamasının yaşadığı ihtimalini arttığını söyleyen dede Zeki Aydemir, "Allah herkesten razı olsun. Acımızı, acıları yapıp bizimle birlikte gece-gündüz demeden Leyla'yı aradılar. Küçük bir iz dahi bulamadık. Bu da onun hayatta olduğunu gösteriyor ve umutlarımızı artırıyor. Mavi gözlü Leyla'mı Allah'a emanet ettim. Baktığım her çocukta onu görüyorum. Böyle bir acı yok. Bulunmaması sevindirici olduğu kadar, üzücü de bir olay. Şu an nerede ne yapıyor? 'Yardıma muhtaç mı, acı mı çekiyor' diye düşünmekten kahrolduk. Kaybolduğu 9 gün bize 9 yıl gibi geldi" diye konuştu.

'ŞÜPHELİ EVLER ARANDI'

Bir köyün tamamen aranması için Bakanlar Kurulu Kararı gerektiğini, ancak şüpheli görülen evlerin savcılık izniyle arandığını sözlerine ekleyen dede Aydemir, şunları söyledi:

"Birçok ev, köpekler eşliğinde arandı. Köyün tüm arazisi, tarlalar, dere yatağı, hatta komşu köyler bile arandı. Özel ekipler bile torunumu bulamadı. Yetkililer, arama çalışmalarının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceğini, Pazar günü seçim nedeniyle bir gün ara verilip, daha sonra kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Bu arada tekrar söylüyorum. Allah'ını seven, yüreğinde biraz merhamet varsa torunumun yerini bilen veya duyan varsa, lütfen en yakın karakola gidip bilgi versin. Asılsız ihbarlarda bunup, hem bizi, hem de güvenlik güçlerini yanıltmasınlar. Bu tarif edilemez çok acı bir olay."