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Leyla'yı arama çalışmalarında 11'inci gün

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

Turgay İPEK/AĞRI, (DAH) - AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları 11'inci günde de sürdürüldü.

Leyla'yı arama çalışmalarında 11'inci gün

Turgay İPEK/AĞRI, (DAH) - AĞRI'da kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları 11'inci günde de sürdürüldü. Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kadavra arama köpeklerini kullanarak, Leyla'yı bulmaya çalışıyor.
Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için bugün de arama çalışmalarına devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı. Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Ekipler bölgeye didik dikik arıyor. Ağrı Kızılay Şube Başkanlığı'nca arama çalışmalarına katılanlara, köyün taziye evinde yemek veriliyor. Yemeğin ardından tekrar başlanan arama çalışmaları, gün batımına kadar devam ediyor.
JAK timleri, köyün yanından geçmekte olan dere yatağındaki sondalı arama çalışmalarını tamamlayıp bugün sabah saatlerinde köyün dışına doğru çıktı. Kadavra arama köpekleri de çalışmalara eşlik etti. Çok kötü günler geçirdiklerini söyleyen Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Ne olduğunu bilmemek insanı perişan ediyor. Her gün mavi gözlüm Leyla'nın gelip boynuma sarılacağını hayal ediyorum. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamaması içimizde yaşadığı ümidini artırıyor. Yalan ihbarlar devam ediyor. Yapmayın etmeyin. Allahını seven yalan ihbarda bulunmasın" dedi.

FOTOĞRAF

Leyla'yı arama çalışmalarında 11'inci günLeyla'yı arama çalışmalarında 11'inci gün

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