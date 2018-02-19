Libya açıklarında 324 göçmen yakalandı

Libya açıklarında Avrupa’ya kaçak yollarla gitmeye çalışan 324 göçmen yakalandı.
Avrupa’ya deniz yoluyla giden göçmenlerin başlıca çıkış noktası olan Libya’da iki teknede 324 göçmen yakalandı. Libya Sahil Güvenlik Sözcüsü Ayoub Kassem, Zuwara kasabasından yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta 35’i kadın, 16’sı çocuk toplam 324 göçmenin yakalandığını açıkladı. Kassem, sağlık durumları iyi olan göçmenlerin Tunus, Pakistan ve Fas asıllı olduklarını belirtti.
Öte yandan İtalyan İçişleri Bakanlığının istatistiklerine göre Libya’dan İtalya’ya göçler geçen yıla göre yüzde 62 azalırken, bu yıla kadar ülkeye 3 bin 500 göçmenin giriş yaptığı kaydedildi.
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