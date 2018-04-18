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Libya’da askeri konvoya saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

Libya’da askeri konvoyuna düzenlenen saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Libya’nın doğu kökenli Urfi aşiretinden olan komutan Abdurrezzak Nazuri’nin konvoyuna yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Libya’da askeri konvoyuna düzenlenen saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Libya’nın doğu kökenli Urfi aşiretinden olan komutan Abdurrezzak Nazuri’nin konvoyuna yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. Nazuri’nin konvoyuyla Bingazi kentinden Marj kasabasındaki üsse giderken bombalı saldırıya uğradı. Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığını ifade edildi.
Fransız medyasında Nazuri’nin hayatta olduğu ifade edildi.

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