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Lice davasının sanığı emekli albay, yol tartışmasında 1 kişiyi vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, emekli albay Eşref Hatipoğlu, trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahını çıkarıp önce havaya, ardından yere ateş etti.

Lice davasının sanığı emekli albay, yol tartışmasında 1 kişiyi vurdu

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, emekli albay Eşref Hatipoğlu, trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahını çıkarıp önce havaya, ardından yere ateş etti. İki kişi elindeki sopalarla üzerine koşunca silahını ateşleyen E.H., birini omzundan yaraladı. 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan ve İzmir'de görülen Lice davasının tutuksuz sanığı olarak yargılanması süren Eşref Hatipoğlu, bu suçtan tutuklandı.
Olay, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde, ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki İngiliz Burnu Mevkisi'nde meydana geldi. Eşiyle gezmek için İngiliz Burnu'na gelen emekli Albay Eşref Hatipoğlu, aracıyla alana inerken, aynı yere Çiğli ilçesinden gezmeye geldiği öğrenilen Sinan Akbal (35) ve Bilgin Emre'nin (34) bulunduğu araçla yolda karşı karşıya geldi. Taraflar arasında yol verme yüzünden başlayan sözlü tartışma, araçlardan inilince büyüdü. Sinan Akbal ve Bilgin Emre, Eşref Hatipoğlu'nun üstüne sopayla yürüdü. Bu durumu gören, uzun yıllar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadele birimlerinde görev yapan Eşref Hatipoğlu, beylik tabancasıyla önce havaya sonra yere ateş etti. Emekli albayın üstüne yürümeye devam eden Akbal, Hatipoğlu tarafından omzundan vuruldu. Akbal, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Gözaltına alınan Eşref Hatipoğlu, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
LİCE DAVASINDA YARGILANIYOR
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan ve güvenlik nedeniyle İzmir'de görülen davada sanık olan Eşref Hatipoğlu'nun İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor. Savcı son duruşmada verdiği mütalaada, 'taammüden öldürme', 'halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik' ve 'cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan dönemin jandarma komutanı emekli albay Eşref Hatipoğlu'nun, beraatini istemişti. Dava henüz sonuçlanmadı.

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Lice davasının sanığı emekli albay, yol tartışmasında 1 kişiyi vurduLice davasının sanığı emekli albay, yol tartışmasında 1 kişiyi vurduLice davasının sanığı emekli albay, yol tartışmasında 1 kişiyi vurduLice davasının sanığı emekli albay, yol tartışmasında 1 kişiyi vurdu

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