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Lice ve Hani'deki 37 köyde sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ile mezra kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, bölgede yaşayanların zarar görmemesi için bugün saat 08.00'den itibaren ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ile mezra kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, bölgede yaşayanların zarar görmemesi için bugün saat 08.00'den itibaren ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ile mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili şöyle denildi:
"İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında, 27 Mart 2018 Salı günü saat 08.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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