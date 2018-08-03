Lice'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi Duru köyü kırsalında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda çıkan çatışmada, 2 PKK'lı terörist ölü olarak silahları ile birlikte ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il Jandarma Komutanlığınca dün Lice ilçesi Duru Köyü Bekirhan mezrası mülki sınırlarında gerçekleştirilen operasyonda, bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada, çatışmada 2 PKK teröristin üzerlerinde bulunan 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, bu silahlara ait şarjör, mermi ve 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlandığı, delil niteliğinde olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alındığı belirtilen açıklamada, el yapımı patlayıcı düzeneği ve el bombasının Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edildiği belirtildi.
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