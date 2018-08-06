Lice'de 284 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesine bağlı Örtülü köyü, Arpacık mezrasında adı açıklanmayan bir kişiye ait ev ve çevresinde yapılan aramalarda, 284.5 kilo toz, 115 gram kubar esrar olmak üzere toplam 284 kilo 615 gram uyuşturucu maddesi, 2 bin kök kenevir bitkisi ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Lice ilçesinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili Diyarbakır Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi Örtülü köyü Arpacık mezrasında 06 Ağustos 2018 günü icra edilen özel birlik operasyonu esnasında, şüpheli bir şahsa ait ev, tarla ve evinin etrafında yapılan arama tarama faaliyetinde; 284.5 kg toz esrar ve 115 gr. kubar esrar olmak üzere toplam 284.615 kg uyuşturucu maddesi, 2 bin kök kenevir bitkisi ve 100 gr. kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip imha edilmiş, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınarak 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

