Lice'de baba ve oğlunun öldürülmesini PKK üstlendi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde 5 Temmuz'da cansız bedenleri bulunan Remiz Güler (50) ve oğlu Mahmut Güler'in (27) katledilmesini terör örgütü PKK üstlendi.
Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde oturan Remzi Güler ve oğlu Mahmut, 12 gün önce Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyü Leyhosor mezrasına gitti. Burada hayvancılıkla uğraştıkları belirtilen baba- oğuldan bir daha haber alınamadı. Aile bireyleri, kendi imkanlarıyla arama yaparken, önceki gün saat 13.00'te Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'in cesetleri, mezra yakınlarındaki Üçyol mevkiinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen baba ve oğlunun cesetlerinin üzerinden, PKK'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu. Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler, Silvan ilçesinde toprağa verildi.
Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'in silahla vurularak katledilmesini terör örgütü PKK üstlendi.
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