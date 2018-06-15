HABER

Lice'de terör örgütünün sözde sorumlusu öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 10:40 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bir grup PKK'lı terörist ile çıkan çatışmada, terör örgütünün sözde Amed eyaleti Mazlum Akdağ bölge sorumlusu 'Dilovan Bahtiyar' kod adlı Fatih Kırtay ile 'Dicle Hevidar' kod adlı Rojbin Akyol öldürüldü.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bir grup PKK'lı terörist ile çıkan çatışmada, terör örgütünün sözde Amed eyaleti Mazlum Akdağ bölge sorumlusu 'Dilovan Bahtiyar' kod adlı Fatih Kırtay ile 'Dicle Hevidar' kod adlı Rojbin Akyol öldürüldü. Lice ilçesinde dün çıkan ve 2 teröristin öldürüldüğü çatışma ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi: "Diyarbakır ili Lice ilçesi Örtülü köyü mülki sınırları içerisindeki Palahin Tepe bölgesinde pusu, dinleme, keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden jandarma komando timlerince, bir grup teröristle sağlanan silahlı çatışma neticesinde, sözde Amed Eyaleti Mazlum- Akdağ bölge sorumlusu 'Aryen' telsiz çağrı adını kullanan 'Dilovan Bahtiyar' kod adlı Fatih Kırtay ve 'Dicle Hevirdar' kod adlı Rojbin Akyol isimli 2 teröristin, 1 adet Bixi Mk.Tf., 1 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf., 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet mayın/EYP düzeneği, 4 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 adet Kalaşnikof P.Tf. şarjörü, 67 adet Bixi Mk.Tf. fişeği, 187 adet Kalaşnikof P.Tf. fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirildiği 14 Haziran 2018 Perşembe günü itibariyle tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, mayın/EYP düzeneği ve el bombaları Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Lice'de terör örgütünün sözde sorumlusu öldürüldüLice'de terör örgütünün sözde sorumlusu öldürüldü
Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardıRögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu

Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu

Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.