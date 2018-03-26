HABER

Liderlerden Rusya’ya başsağlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

Rusya’nın Kemarova şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 64 Rusya vatandaşı için dünya liderleri Moskova’ya taziye mesajları iletti.Kemerova kentindeki Kiraz Alışveriş Merkezinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 64 Rusya vatandaşı için dünyanın pek çok yerinden liderler ve siyasetçiler Rusya’ya taziye mesajları gönderdi.

Rusya’nın Kemarova şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 64 Rusya vatandaşı için dünya liderleri Moskova’ya taziye mesajları iletti.
Kemerova kentindeki Kiraz Alışveriş Merkezinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 64 Rusya vatandaşı için dünyanın pek çok yerinden liderler ve siyasetçiler Rusya’ya taziye mesajları gönderdi. Taziye mesajlarını ulaştıranlar arasında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Moskova’daki ABD Büyük Elçiliği sözcüsü Maria Olson gibi isimler var.
Taziyelerini sosyal medya üzerinden Rusya Devlet Başkanı Putin’e bildiren Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazabayev, “Tüm Kazakistan halkı adına yaşananlardan dolayı olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, yaralılarından en yakın zamanda iyileşip ailelerinin yanına dönmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, “Kemarova’da meydana gelen ve birçok insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan bu acı olaya dair olan samimi taziyemi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin arasında çok sayıda çocuk olmanın şoku içerisindeyiz. Sırbistan küçük bir ülke olmasına karşın büyük bir dosttur. Bu sebeple elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ise, "Özelikle ölenler arasında çocukların olduğunu öğrenmek bizi çok üzdü" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda taziyesini Rusya’ya “Rusya’nın Kemerovo kentinde çıkan yangında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Rus halkına ve devletine başsağlığı, yangında yakınlarını kaybedenlere sabır dilerim” cümleleri ile aktardı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ise sosyal medyada, "Rusya’dan böyle korkunç bir kaza haberi almak çok üzücü, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı.
ABD Büyük Elçiliği sözcüsü Maria Olson ise taziyesini, "Yaşananlar gerçekten çok kötü. Kalbimiz yangında hayatını kaybedenler ve aileleri ile birlikte" sözleriyle aktardı.
Rusya’nın Kemarova şehrindeki alışveriş merkezinde dün meydana gelen yangında 64 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin ise henüz bulunamadığı bildirilmişti. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Kafeye girip iki kişiyi vurdu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Beşiktaş'ta yaralının yardımına ilk yardım öğretmeni koştu

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.