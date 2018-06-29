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Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 21:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.

Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.
Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, Cumhuriyet Alanı'ndaki kortej yürüyüşüyle başladı. Korteje AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AA Parti'li Menderes Türel, Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımı eşliğindeki yürüyüşe ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi. Açılış töreni etkinlikleri kapsamında halk oyunları gösterileri yapıldı, resim ve fotoğraf, el sanatları ve köy ürünleri sergileri açıldı.
'TÜRKİYE YUNANİSTAN DOSTLUĞU İÇİN BARIŞ KULAÇLARI ATILMAKTADIR'
Açılışta konuşan Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, festivalin ilçenin uluslararası tanıtımını yapmak ve Türk turizmindeki payını yukarı çekmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Festivalin Kaş'ın turizm potansiyeline değer kazandırdığını vurgulayan Kocaer, etkinliklerde pazar günü yüzme yarışı yapılacağından bahsetti. Meis'ten başlayacak yarışla yüzücülerin 7,5 kilometrelik parkuru geçerek Kaş'a geleceğini aktaran Kocaer, "Bu yarışmanın amacı Türkiye-Yunanistan dostluğu ve Kaş-Meis dostluğu için barış kulaçları atmaktır" dedi.
'OY VEREN, VERMEYEN HERKESİN KAZANDIĞI SEÇİM'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, Kaş'ın turizm markasının güçlenmesi açısından yapılacak Batı Antalya Havalimanı'nın ilçenin çevresine değer kazandıracağını söyledi. Kaş'a 200 milyon lira yatırım yapıldığına değinen Türel, ilçeye yapılması düşünülen projelerden de bahsetti. 24 Haziran'daki seçimde Kaş'ta AK Parti'nin birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Türel, oy veren vermeyen herkesin kazandığı bir seçim yaşandığını dile getirdi.
HADİSE SEVENLERİYLE BULUŞACAK
Festival ikinci gününde yarın Kaş-Meis Yemek Yarışması'nın ardından akşam da şarkıcısı Hadise sahneye çıkacak. Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan Meis- Kaş Yüzme Yarışları ise pazar günü gerçekleştirilecek. Yarışta 250 yüzücü Yunanistan'ın Meis Adası'ndan Kaş'a kulaç atacak. Festival aynı gün yapılacak 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamalarıyla sona erecek.

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Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladıLikya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladıLikya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladıLikya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

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