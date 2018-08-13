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Liman başkanı lojmanda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

Erdem ÖZCAN- TufanDALGIÇBANDIRMA (Balıkesir), (DHA )-Liman başkanı lojmanda ölü bulundu BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde Liman Başkanı olarak görev yapan Bahadır Ay (52) evinde ölü bulundu.

Erdem ÖZCAN- TufanDALGIÇBANDIRMA (Balıkesir), (DHA )-Liman başkanı lojmanda ölü bulundu BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde Liman Başkanı olarak görev yapan Bahadır Ay (52) evinde ölü bulundu. Ay'ın daha öncede iki kez kalp krizi geçirdiği açıklandı.Bandırma'da bir yılı aşkın süredir Liman Başkanı olarak göre yapan Bahadır Ay bu sabah kendisine ulaşamayan çalışanları tarafından kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Eşinin, İstanbul'da okuyan kızının yanına gitmesi sonucu gitmesi sonucu tek başına kalan Bahadır Ay'a bu sabah telefon ile ulaşamayan çalışanları, merak edip Hacı Yusuf Mahallesi Mücahitler Sokak'ta bulunan kaldığı lojmana geldiler. Çalışanlar, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca bu kez polise haber verdiler. Savcılıktan alınan izin ile eve giren polisler 1 çocuk babası Bahadır Ay'ın cansız bedeni ile karşılaştılar. Daha öncede iki kez kalp krizi geçiren Bahadır Ay'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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