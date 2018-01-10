Limanda devrilen yükün altında kalan işçi yaralandı

DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, limanda çalışan Sabri Aygan (47), devrilen forkliftteki yükün altında kalarak yaralandı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Derince'de meydana geldi. Limanda bir geminin yükünün boşaltılması sırasında forklift devrildi. Liman işçisi Sabri Aygan, devrilen forkliftteki yükün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Yükün altından çıkarılan Sabri Aygan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.