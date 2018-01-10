Limanda devrilen yükün altında kalan işçi yaralandı

DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, limanda çalışan Sabri Aygan (47), devrilen forkliftteki yükün altında kalarak yaralandı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Derince'de meydana geldi. Limanda bir geminin yükünün boşaltılması sırasında forklift devrildi. Liman işçisi Sabri Aygan, devrilen forkliftteki yükün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Yükün altından çıkarılan Sabri Aygan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kripto FETÖ'cüler olayında flaş gelişme! Burak Akın'dan sonra 4 muvazzaf subay daha teslim oldu
Hükümetten son dakika erken seçim açıklaması
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi
Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi
Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!
'Uzayda 9 santimetre uzadım' diyen astronottan özür
Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı
Akşener: Erdoğan, Boğaziçi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye çıktı!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Okuyucu Yorumları 0 yorum