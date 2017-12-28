Limanda düşen konteynerin altında kalan işçi öldü

Nabi YAZICI/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda depolama alanına kaldırılırken düşen konteynerin altında kalan Çağrı Karadaş (23), yaşamını yitirdi.
Olay sabah saatlerinde, Dilovası Diliskelesi mevkiinde bulunan bir limanda meydana geldi. İddiaya göre, limanda depolama alanına kaldırılmak istenen konteyner, işçilerden Çağrı Karadaş'ın üzerine düştü. Çevredekiler 112 Acil'e haber verirken, konteyner kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Karadaş'ın öldüğünü belirledi. Çağrı Karadaş'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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